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الملبن وصل ..اتفرج سما المصري تعرض الكريمة والقشطة : مايستاهلش المهلبية دي

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بيروت - نادين الأحمد - الملبن وصل ..سما المصري تعرض الكريمة والقشطة : مايستاهلش المهلبية دي - جريدة

ارسلت الفنانة سما المصري رسالة لطليقها حيث نشرت عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من يوم زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض.

وعلقت قائلة: «صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:».

وتثير سما المصري الجدل مرارا عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي النشطة عليها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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