الملبن وصل ..اتفرج سما المصري تعرض الكريمة والقشطة : مايستاهلش المهلبية دي

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بيروت - نادين الأحمد - الملبن وصل ..سما المصري تعرض الكريمة والقشطة : مايستاهلش المهلبية دي - جريدة
ارسلت الفنانة سما المصري رسالة لطليقها حيث نشرت عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من يوم زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض.
وعلقت قائلة: «صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:».
وتثير سما المصري الجدل مرارا عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي النشطة عليها.
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