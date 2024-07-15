قبائل أرحب تنفذ اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بتسليم مسلح حوثي متهم بقتل أحد أبنائها

المنامة - ياسر ابراهيم - تنفّذ قبائل أرحب اعتصامًا مفتوحًا شمالي العاصمة صنعاء، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتسليم مسلح حوثي مُتهم بقتل أحد أبنائها.



وأفادت مصادر محلية، أنّ قبائل أرحب أعلنت النكف القبلي قبل يومين، وقامت بنصب خيام اعتصام في منطقه "بني حوات - المطار الخط الجديد"، لمطالبة المليشيا الحوثية بتسليم قاتل أحد أبنائها وتقديمه للعدالة.



وأشارت المصادر، إلى القبائل حذرت من تجاهل مطالبها القبلية العادلة، متوعدة بالتصعيد والرد بالمثل، مؤكدةً أنّ المليشيات الحوثية تتمادى بحقها خاصةً خلال الفترة الماضية.



وأوضحت، أنّ شابًا يدعى "عبدالرزاق حمود أحمد ناصر الشرادي الثنائي"، من أبناء أرحب قُتل أمس الأول برصاص مسلح حوثي من "آل الشيبري" وينحدر من منطقة خارف التابعة محافظة عمران، شمالي صنعاء.



وترفض المليشيا الحوثية تسليم القاتل، في الوقت الذي ترفض الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة ذات المليشيا، تحمل مسؤوليتها الأمنية وضبط الجاني، وفقا لما نقله مركز العاصمة الحقوقي.