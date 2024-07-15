مليشيا الحوثي تخطف رجل أعمال وموظف سابق في السفارة الأمريكية بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - خطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الإثنين، مواطنيَن اثنين، أحدهما عمل موظف سابق في السفارة الأمريكية بصنعاء، والأخر رجل أعمال بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وحسب مصادر إعلامية، فقد قامت مليشيا الحوثي باختطاف الموظف في السفارة الأمريكية "وليد الخياط" بعد مداهمتها منزله في يونيو الماضي، والذي عمل في السفارة قبل سنوات في عقد مؤقت لمدة 6 أشهر بصنعاء.

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه المليشيا باختطاف رجل الأعمال "سامي العميسي" والذي يملك شركة اتصالات، ووكيل شركة (ZTE في اليمن) وصادرت عدد من الأجهزة من مكاتب الشركة ومن منزله.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد نفّذت في يونيو الماضي حملة مداهمة واختطافات طالت عشرات الموظفين اليمنيين في المنظمات والوكالات الأممية والدولية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة تحت سيطرتها.