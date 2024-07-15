شقيق المختطف أكّد إقامتها بالموعد المحدّد.. انقسام بين قبائل أبين بشأن إقامة "مليونية عشال" في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - تسود حالة من الإنقسام بين قبائل ومشايخ محافظة أبين جنوبي البلاد، بشأن إقامة "مليونية عشال"، التي أعلن إقامتها مساء الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المُقدّم "علي عشال"، ومحاسبة المتورطين في جريمة اختطافه.

وقال حسن عبدالله عشال، شقيق المختطف علي عشال الجعدني، لـ"يمن شباب نت"، إن المليونية ستقام في موعدها المحدّد الساعة الرابعة عصرًا مساء الثلاثاء في ساحة العروض بمديرية خور مكسر.

وحمّل عشال، الحكومة الشرعية وسلطات الأمر الواقع في العاصمة المؤقتة عدن، مسؤولية أي شيء قد يتعرض له المتظاهرون، ومحمّلا السلطات مسؤولية حماية المتظاهرين.

وردا على السؤال بشأن البيان الصادر باسم قبيلة الجعادنة وقبائل أبين، بتأجيل التظاهرة عشرة أيام، قال شقيق المقدم الجعدني، إن البيان يمثّل من صدر عنهم، مؤكدا بالقول: "نازلين للمطالبة بالكشف عن مصير أخي".

فيما تحدث مصدر قبلي آخر، أن هناك خلاف بينيّ حاصل بين قبائل ومشايخ أبين، تسبّب بانقسام بين مؤيد للتأجيل، ومعارض على ذلك، متمنيًا أن يتم تجاوز هذا الخلاف.

وفي وقت سابق، الاثنين، صدر بيان باسم قبيلة الجعادنة وقبائل أبين، أعلن فيه تأجيل المظاهرة التي كانت مقررة مساء غدا الثلاثاء في عدن، وذلك بناء على طلب اللجنة الأمنية العليا.



وأفاد البيان أن اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري استدعت ممثلي قبيلة الجعادنة إلى عدن وتم عقد الاجتماع في منزل وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان واتخذت عدة قرارات.



ووفقا للبيان، فإن من ضمن القرارات "إصدار أمر قهري بالقبض على المدعو يسران المقطري، وتكليف كلا من مديري أمن عدن وأبين ورئيس مكافحة الإرهاب وشخص عسكري يمثل قبيلة الجعادنة بصورة مستمرة للتحقيق مع الجناة المقبوض عليهم واستكمال الإجراءات وإحالة الملف إلى النيابة في أسرع وقت ممكن، وتحديد مصير المخطوف المقدم علي عشال".



وحسب البيان، فأن اللجنة العليا طلبت من الجعادنة تأجيل المليونية إلى بعد عشرة أيام، مع تعهدها بالوقوف مع مطالب المليونية وحتى يأخذ الظالم حقه وينتصف للمظلوم، وأن للجعادنة حق في الخروج للشارع في أي وقت تريد كونها تطالب بحق لها.



وقال البيان، إنه "بعد التدارس والنظر في تأجيل المليونية، وافقت قبيلة الجعادنة ما طلب منها تقديرا للرجال والهامات التي طلبت وحضرت وفق الأعراف القبلية".

وكانت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، قد دعت أمس الأحد، قبيلة الجعادنة وأبين والوطن عامة، إلى دعم جهود تطبيق النظام والقانون في قضية المقدم "علي عشال الجعدني".

وقالت اللجنة إنها أقرت "توجيه الأجهزة الأمنية المختصة بإحالة كافة الأوليات ومحاضر جمع الاستدلالات إلى السلطات القضائية لاستكمال التحقيقات في القضية، وإحالة يسران المقطري وآخرون للمحكمة المختصة بالتهم المنسوبة إليهم".

وأكدت مواصلة جهودها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيقات، وإنفاذ القانون، وأنها ستظل في حال انعقاد دائم حتى البت والفصل في القضية، مشدد على أن قضية المختطف عشّال هي قضية الجميع وفي مقدمتهم سلطات الدولة والأجهزة الأمنية.