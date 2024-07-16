إب..إصابة مشرف حوثي أثناء محاولته السطو على مزرعة قات

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مشرف في مليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء محاولته السطو بالقوة على مزرعة قات في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مشرفاً حوثياً أصيب، الليلة الماضية، بطلق ناري في تبادل لإطلاق النار مع حراسة مزرعة قات في قرية "عدن جود" بمديرية السياني، جنوبي إب، أثناء محاولته سرقة قات مع عصابة يقودها.



وأضافت المصادر أن مشرف الحوثيين في عزلة "الهادس" بمديرية السياني، المدعو "ضيف الله البنا"، حاول السطو على مزرعة قات للمواطن "عبدالله حسن الحريبي" في قرية "جود عدن"، وأصيب أثناء تبادل إطلاق النار مع حارس المزرعة الذي أصيب هو الآخر في الحادثة.



وأشارت المصادر إلى أن المشرف الحوثي يقود عصابة حرابة ويقوم بسرقة ونهب ممتلكات المواطنين في المنطقة وسط تواطؤ من الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا التي لم تحرك ساكناً رغم مناشدات الأهالي.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية وانتشار واسع لعصابات السرقة والسطو المسلح، غالبيتها مرتبطة بمليشيا الحوثي التي تسيطر على المحافظة بالقوة منذ خريف 2014م.

