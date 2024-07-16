وفاة سبعة أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سبعة أشخاص بصواعق رعدية في خمس محافظات يمنية، بالتزامن مع أمطار موسمية تشهدها البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال وامرأة، توفوا مساء أمس الاثنين بصواعق رعدية، في محافظات (ريمة، عمران، لحج، صنعاء، إب).



ففي شمالي البلاد، توفي معلم يُدعى "عبده قاسم عبده القاهرة" من قرية "عبثاء" بعزلة بني سعيد في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، إثر صاعقة رعدية.



كما توفي كلا من (داوود سعد جرهن) والطفلة (جنات سيف منصور المنتصر) في حادثتين مماثلتين بمديرية كسمة، في ذات المحافظة.



وتوفي فتى من مديرية الجبل بمحافظة عمران (شمال)، يُدعى (يحيى احمد عبدالكريم السوادي) بحادثة مماثلة، كما توفي آخر يُدعى (رياض تيسير محمد مقبل المنتصر -16 عاما) إثر صاعقه رعديه ضربت قرية ذيبان في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.



وفي محافظة إب (وسط اليمن)، توفيت زوجة المواطن (عبده احمد دبوان) بصاعقة رعدية ضربت منزلها في مديرية العدين، غربي المحافظة.



وفي محافظة لحج (جنوب)، أودت صاعقة رعدية بحياة الطفل (محمد طه محمد سعيد ـ 10 سنوات) داخل منزله الكائن بمنطقة البيضاء في مديرية طور الباحة.



وبهذه الحصيلة ارتفعت وفيات الصواعق في عموم البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري، إلى 12 حالة، و30 حالة منذ مطلع الشهر الجاري.



ومنذ مارس الماضي، توفي وأصيب العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، جراء صواعق رعدية بمختلف المحافظات، بالتزامن مع أمطار رعدية يشهدها اليمن.

