شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة .. بنك الكريمي يطمئن عملاءه ويؤكد استمراره في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية .. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -



أكد بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي ، استمراره في تقديم خدماته عبر جميع فروعه، وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة ...

وقال الكريمي في بيان له اليوم، أنه يواصل العمل حتى في أصعب الظروف وبما يلبي طموحات وتطلعات عملاءه، بهدف تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج لخدماته المالية ..

وأوضح في البيان حرصه الدائم على تطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية، والعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد ..

وطمأن بنك الكريمي عملاءه بأنه ليس هناك أي تأثير على حساباتهم وودائعهم، مجددا التزامه الدائم بالإجابة عن استفساراتهم أو تساؤلاتهم في أي وقت عبر قنواته الرسمية ...