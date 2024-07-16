خلال لقائه السفير الأميركي.. - العليمي يشدد على أهمية دعم جهود الحكومة لردع أي تهديد للمركز القانوني للدولة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، على أهمية دعم الإصلاحات الحكومية، وجهودها لردع أي تهديد للمركز القانوني للدولة.



جاء ذلك خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفين فايجن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء وضع العليمي سفير الولايات المتحدة أمام المستجدات المحلية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والادارية التي يقودها المجلس والحكومة، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.



وأكد في هذا السياق، أهمية دعم الإصلاحات الحكومية، وجهودها لردع اي تهديد للمركز القانوني للدولة، وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، و تأمين خطوط الملاحة الدولية، والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني.



كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الاقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من السفير الأميركي، الى برامج الدعم الانمائي والانساني المقدم من الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية، بما في ذلك اعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، وجهود مكافحة الإرهاب، و التهريب، والجريمة المنظمة.



وشدد الرئيس، على أهمية وفاء مجتمع المانحين بتعهداته لخطة الاستجابة الانسانية عبر البنك المركزي اليمني، والتسريع بإجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية، وشركائها المحليين الى العاصمة المؤقتة عدن، والالتزام الصارم بالمركز القانوني للدولة العضو في الأمم المتحدة.