الأمم المتحدة: امرأة تموت كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، عن وفاة امرأة يمنية كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، نتيجة عدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية.

وقال الصندوق، في منشور عبر منصة "إكس": "إن اليمن يعاني من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها"، مؤكدا أن "امرأة تموت كل ساعتين اثناء الحمل أو الولادة".



وأشار إلى أنه "من بين كل عشر ولادات تتم ست ولادات بدون مساعدة قابلة مؤهلة".

وأكد أن "حوالي 5.5 ملايين امرأة تعاني من محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية".