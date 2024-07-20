هيئة بحرية: إصابة سفينة تجارية بأضرار "طفيفة" إثر تعرضها لهجومين قبالة ميناء المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، إصابة سفينة تجارية بأضرار "طفيفة" عقب تعرضها لهجومين قبالة مينا المخا على البحر الأحمر، غربي اليمن.



وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس، إنها تلقت تقريراً عن تعرض سفينة تجارية لهجومين على بعد 64 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء المخا في اليمن.



وأضاف البيان أن ربان السفينة أبلغ أن الهجوم الأول وقع بواسطة طائرة مُسيّرة انفجر بالقرب من السفينة، مما أدى إلى إحداث أضرار طفيفة فيها.



أما الهجوم الثاني فكان بواسطة زورق مسيّر، والذي انفجر أيضاً على مقربة من السفينة.



وأشارت الهيئة إلى أن ربان السفينة أكد أن "السفينة وطاقمها آمنين"، إلا أنه أفاد في وقت لاحق عن "مشاهدة المزيد من الطائرات المسيّرة في منطقة الحادثة".



وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادثة وتقييم الأضرار.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارها "أهدافاً عسكرية".

