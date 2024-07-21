السعودية تؤكد عدم مشاركتها في العدوان الإسرائيلي على الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عدم مشاركتها في العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (غربي اليمن).



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي، إن "المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة".



وشدد المالكي، على أن "المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت".



وجاء التوضيح السعودي، للرد على ما يبدو على المزاعم التي يتداولها نشطاء موالون للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي أن المملكة فتحت أجوائها لمرور الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على الحديدة.



ومساء أمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية استهدفت محطة توليد الكهرباء ومخازن للنفط في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مقر شركة النفط والشرطة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية في المحافظة (غربي اليمن) بذريعة الرد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة على تل أبيب فجر أول أمس الجمعة وأسفر عن مقتل إسرائيلي.



وتسببت الغارات في اندلاع حرائق كبيرة في الميناء، كما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 87 آخرين، بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن سلطات مليشيا الحوثي.

