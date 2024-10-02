وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من إدارة الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تنظيم الكهرباء

وأبرزت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف فرع.

– محلل إدارة أزمات.

– محلل اختصاصي بيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)