أبناء محافظة البيضاء يقيمون حفلا خطابيا بمأرب أكدوا فيه على دعم وإسناد الجيش والمقاومة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقامت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، الثلاثاء، حفلا خطابياً بمدينة مارب، دعماً واسناداً للجيش الوطني والأمن والمقاومة.



وفي الحفل الذي حضره مسؤولون مدنيون وعسكريون وعدد من القيادات السياسية والاجتماعية، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الاستاذ عبدالله أبو الغيث، على ضرورة دعم الجيش والمقاومة في مواجهتها للمليشيات الحوثية، وحيّا مواقف أبناء محافظة البيضاء في مواجهة المليشيات الحوثية منذ اليوم الأول للانقلاب وحتى اليوم.



من جهته أكد وكيل محافظة البيضاء سليمان محمد الحميقاني، على ضرورة دعم الجيش والأمن في المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي بتوفير متطلبات المعركة، بما في ذلك صرف المرتبات وزيادتها ومعالجة الجرحى، لضمان قدرتهم على أداء واجبهم الوطني بكفاءة.



ودعا الشيخ الحميقاني "القيادة السياسية الى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية من شأنها رفع مستوى معيشة الشعب الذي اثقلت كاهله المعاناة الاقتصادية".



وثمن الشيخ الحميقاني مواقف قبائل محافظة البيضاء المقاومة للانقلاب الحوثي منذ بداية انتفاشته، مؤكداً على ان البيضاء ستظل الرافعة الحقيقية للمشروع الوطني المقاوم.



وأكد الدكتور أحمد الشاووش، في كلمة أحزاب التحالف الوطني بالمحافظة، على ضرورة استمرار إسناد الجيش والأمن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير كافة متطلبات القوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية وخوض المعركة الوطنية لردع تصعيد مليشيا الحوثي في الجبهات، ورفضها للجهود الدولية ومبادرات الأشقاء والأصدقاء الرامية لتخفيف معاناة الشعب والدخول في عملية سلام.



وتخلل الحفل عدداً من الكلمات الأخرى، والفقرات الفنية والقصائد المعبرة التي نالت استحسان الجميع.

