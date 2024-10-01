شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة قبل النوم حتى لو كان عمرك فوق ال 50 هترجعى بنت 20 ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة للحصول على شعر ناعم وقوي وطويل، وقد تلجأ بعض السيدات إلى حقن الشعر لتكثيفه وزيادة طوله، واحيانا تضطر إلى استخدام بعض الكريمات الجاهزة، لكن معظم هذه الكريمات تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه، وتحتاج المرأة إلى وقت طويل لاصلاحه واعادته صحي وقوي، بما أن الشعر هو مصدر انوثة المرأة وهو من الأساسيات التي تهتم بها السيدة، لذا سنقدم لكم طريقة تطويل الشعر بزيت الزيتون والموز في المنزل.

تطويل الشعر بزيت الزيتون والموز بسهولة يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف، بالإضافةً إلى الموز الذي يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لبناء جسم وقوي، وهذا بالطبع سينعكس على الشعر فيعطيه الطول المناسب، لتحضير ماسك زيت الزيتون والموز للشعر سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة التالية:

2 من ثمرة الموز الناضجة. 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون. خطوات عمل ماسك زيت الزيتون والموز يفضل غسل الشعر جيدا للتخلص من الزيوت العالقة بفروة الرأس، وترك الشعر يجف تماما، واتباع الخطوات البسيطة التالية:

نحضر إناء ونضع به الموز الناضج ونهرسه جيدا أو يمكن وضعه بالخلاط. بعد ذلك نضيف زيت الزيتون على الموز ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات تماما. بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر جيدا ويفضل تمشيط الشعر للتأكد من وصول الخليط لبصيلات الشعر. نغطي الشعر جيدا ببونية او كيس بلاستيكي مناسب. نضع منشفة دافئة على البونية ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا. بعد ذلك نغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر. يجفف الشعر جيدا ثم نمشطه وسوف نلاحظ النتيجة منذ أول استخدام. من يفضل استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع. فوائد ماسك زيت الزيتون والموز للشعر:

يساعد في ترطيب الشعر وتقويته من الجذور حتى الأطراف. يساهم في إعادة إنبات فراغات الشعر. إعادة حيوية الشعر. تغذية الشعر والتخلص من قشرة الشعر. القضاء على البكتيريا بالشعر. نعومة الشعر وتكثيفه. يمد الشعر بالعناصر المكونات التي يحتاجها ليصبح أقوي وأثقل.

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