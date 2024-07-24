أودت بحياة 18 شخصًا.. وفاة مهندس طيران يمني في حادثة تحطم طائرة نيبالية 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مهندس طيران يمني، اليوم الأربعاء، بحادثة تحطم طائرة نيبالية في العاصمة كاتماندو، وأودت بحياة 18 من أصل 19 شخصًا كانوا على متنها.

وقال ناشطون يمنيون، إن المهندس "عارف عبدالكريم رضا" توفي في حادث تحطم الطائرة النيبالية التي كان يعمل فيها منذ خمس سنوات في مجال هندسة الطيران.

وحسب ناشطون، فإن المهندس عارف رضا ينتمي إلى محافظة تعز، وكان يعمل في شركة الخطوط الجوية اليمنية وشركات طيران أخرى كالسعيدة وغيرها، قبل أن ينتقل للعمل في شركة خطوط "ساوريا" النيبالية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الطائرة تحطمت أثناء رحلة تجريبية لطاقم موظفي الشركة إلى بوخارا التي تعد وجهة سياحية مهمة في النيبال الواقعة في جبال هملايا.