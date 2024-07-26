مرضى السكر في إب يشكون من توقف صرف "الأنسولين" منذ أكثر من شهرين

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مرضى السكر بمحافظة إب (وسط اليمن)، من وقف السلطات الصحية التابعة لمليشيا الحوثي، صرف حصصهم المخصصة من علاج الأنسولين والمقدمة من المنظمات الأممية.



وقالت مصادر مطلعة، إن العشرات من مرضى السكر (من الفئات محدودي الدخل) يتوافدون بشكل مستمر منذ أكثر من شهرين، على مكتب الصحة بالمحافظة لاستلام علاج الأنسولين، غير أن قيادة المكتب تتحجج بعدم وصول حصة المحافظة من صنعاء.



وشكك المرضى في الرواية الحوثية خاصة مع تواجد نفس الأصناف في الصيدليات الخاصة وبمبالغ كبيرة.



يأتي ذلك وسط اتهامات لقيادات المليشيا في المحافظة ببيع المساعدات الإنسانية وسط تواطؤ من المنظمات الأممية ضمن التخادم بين الجانبين.

