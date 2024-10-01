اخبار الخليج

قصف صاروخي وأصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية

0 نشر
د ب أ - دمشق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي وأصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة الأنباء الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع قصف صاروخي وسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.
وتحدث سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق عن "قصف إسرائيلي هو الاعنف منذ عدة أشهر"، وأن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ وشوهدت وهي تنفجر في الجو، وأن القصف الاسرائيلي كان على 3 دفعات".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا