منظمة حقوقية تدين الحملة القمعية الحوثية التي تطال العاملين في النشاط الإنساني

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الحملة القمعية التي تشنها مليشيا الحوثي بحق العاملين في النشاط الإنساني، والاتهامات الكيدية التي توجهها لهم، داعية إلى تدخل أممي فعلي لوقف تلك الحملات.



وقالت المنظمة (مقرها أمستردام)، اليوم الجمعة، في بيان على منصة إكس، "رايتس رادار تدين إصدار جماعة الحوثي لائحة اتهام بحق 105 مواطن ومواطنة غالبيتهم ممن عملوا أو يعملون في النشاط الإنساني".



وعبّرت المنظمة عن استغرابها من "محاولة الجماعة إلصاق تهم سياسية لا تستند لأية مصوغات قانونية فضلاً عن كونها صادرة عن جهة غير ذات صفة قانونية".



وأشارت إلى أن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الأحكام الكيدية، يؤكد نواياها "لتسييس القطاع القضائي في مناطق سيطرتها واستخدامه فيما يخدم سياستها الخاصة".



ودعت رايتس رادار، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ، للتدخل الفعلي لإيقاف حملات القمع الممنهجة التي تستخدمها لترهيب المدنيين في مناطق سيطرتها ولقمع كل من لا يؤيد سياستها الطائفية.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت خلال الشهرين الأخيرين حملة قمع واسعة طالت العشرات من العاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، ووجهت لهم تُهما بالتخابر لجهات خارجية، تزامناً مع فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها.

