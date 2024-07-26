بينها استهداف كبار القادة.. - ما الاستراتيجيات العسكرية المحتملة للولايات المتحدة وحلفاؤها للتعامل مع التهديد الحوثي؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - قال معهد أميركي، إنه من المؤكد أن الهجوم الحوثي على تل أبيب تم تسهيله من خلال التكنولوجيا الإيرانية والدعم الاستراتيجي، وربما كان ذلك نذيرًا لتحول ملحوظ في الاستراتيجية العملياتية لطهران، لافتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى جذب المزيد من الجهات الفاعلة الإقليمية وتوسيع الصراع في وقت أظهرت إسرائيل أنها مستعدة للرد بقوة متزايدة لردع التهديدات المستقبلية.



وأشار معهد الشرق الأوسط الأميركي -في تحليل له ترجمه "يمن شباب نت"، بعنوان "الحوثيون: الحليف الأبعد لإيران"- إلى أن ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن الاستخبارات الأميركية تشير إلى احتمال قيام روسيا بتزويد الحوثيين بصواريخ متطورة مضادة للسفن.



وأضاف، أن من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي ليس فقط إلى تكثيف الصراع بالوكالة بين القوى الكبرى، بل وأيضا إلى زيادة كبيرة في التهديد البحري الذي يشكله الحوثيون في البحر الأحمر، بما في ذلك الأصول البحرية الأميركية وقوات التحالف. وبالتالي فإن اليمن تخاطر بأن تصبح ساحة معركة لصراعات جيوسياسية أوسع نطاقا، مع عواقب وخيمة على سكانها المدنيين.



ومن منظور استراتيجي، لا تعد تصرفات الحوثيين متهورة فحسب، بل إنها تهدف إلى استفزاز رد فعل إسرائيلي قوي، وبالتالي تدويل الصراع. وهم ما زالوا يرون أن عملياتهم العسكرية تثير الدعم من السكان المؤيدين للفلسطينيين في اليمن، فضلاً عن اكتساب التعاطف والدعم من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى والقوى العالمية التي تشعر بخيبة الأمل إزاء سياسات إسرائيل.



وعلاوة على ذلك، يشير تورط إيران وإمكانية الحصول على المساعدة العسكرية الروسية إلى هدف جيوسياسي أوسع، وهو الاستفادة من الحوثيين كوكيل لتحدي النفوذ الأميركي والإسرائيلي في المنطقة.



قدرات الحوثي وتداعياتها على الصراع الإقليمي



منذ نوفمبر 2023 ، نفذ الحوثيون المدعومون من إيران العديد من الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين التضامن مع الفلسطينيين في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.



وقال التقرير إن تطوير الحوثيين لطائرات بدون طيار متقدمة مثل صماد 3 ويافا، بدعم إيراني كبير، يؤكد على قدراتهم المحسنة. إن طائرة ' يافا' على وجه الخصوص، والتي تجاوزت أنظمة الكشف بالرادار الإسرائيلي، تشير إلى قفزة كبيرة في نطاقهم العملياتي وتطورهم.



إن ميل الحوثيين إلى العمل بحرية وعدوانية مع القليل من الشعور بالعواقب يوضح التحديات المتأصلة في التعامل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل بعقلية محصلتها صفر - ويبدو أن هدفهم النهائي هو السيطرة الكاملة على اليمن أو الدمار الكامل.



ومن غير المرجح أن تردع الهجمات الإسرائيلية وحدها الحوثيين، حيث تشير قدراتهم المتنامية إلى المرونة والقدرة على التكيف مع الضغوط العسكرية. إن الحوثيين يصعدون الصراع، ويعملون تحت الاعتقاد بأنهم ليس لديهم ما يخسرونه: "فإذا هاجمتهم إسرائيل، فإنهم ينالون الشهادة؛ وإذا نجوا، فإنهم يكتسبون مظهر الحصانة. تعكس هذه المقامرة المحسوبة فهمهم للمشهد الجيوسياسي وديناميكيات التدخل الدولي".



وبحسب التحليل، فإن الرد الإسرائيلي على اليمن قد يتجاوز استهداف المواقع الحوثية، ليشمل ربما توجيه ضربات ضد الأصول الإيرانية. ونظراً للعلاقات الوثيقة بين الحوثيين وإيران، فإن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع، وجذب قوى إقليمية إضافية وربما تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.



قدرات الحوثيين في مجال الحظر البحري



لقد أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مؤخرا عن إدخال "أسلحة غواصات" إلى ترسانة الجماعة، وهو ما يشير إلى تقدم محتمل في القدرات البحرية أيضا.وفي حين تظل التفاصيل نادرة، فإن إعلان عبد الملك يشير إلى تحول استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرة الحوثيين على تعطيل الطرق البحرية الحيوية في البحر الأحمر وما بعده ويؤكد على التطور العسكري.

ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، التي يُزعم أنها مدعومة من إيران، لا يؤكد الحوثيون على وجودهم الإقليمي فحسب، بل ويزيدون أيضا من تعقيد الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لضمان الأمن البحري.



إمكانية قيام روسيا بتسليح الحوثيين بصواريخ مضادة للسفن متطورة تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي، مما يزيد من خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا ويعرض للخطر ليس فقط التجارة الدولية ولكن الأصول البحرية للولايات المتحدة والتحالف العاملة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.



ويعتمد الحوثيون على إدراكهم أن عملياتهم، سواء ضد الأهداف البحرية أو تلك التي تستهدف إسرائيل، من الصعب ردعها أو هزيمتها. وهم يعقدون تحالفات مع جهات فاعلة ذات تفكير مماثل، مثل إيران وروسيا، وبالتالي يكتسبون الاعتراف والقوة التي يتوقون إليها، والتي يعتقدون أنها ستترجم إلى نصر محلي.



بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، تشكل استراتيجية الحوثيين معضلة. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023،حاولت إدارة بايدن تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة: حماية الممر البحري الآمن، ومنع توسع الصراع في غزة، والحفاظ على الخيارات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن.



وقد أعطى السعوديون وحلفاؤهم في الخليج الأولوية للسعي إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن، والحفاظ على وقف إطلاق النار الذي كان ساريًا منذ أبريل 2022 وتجنب جولة جديدة من الصراع قد تجرهم مرة أخرى إلى المستنقع اليمني.



وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها خطة واضحة لخفض التوترات في المنطقة. وقد سعى التحالف إلى الحد من نطاق رده على العدوان الحوثي لتقليل الضرر الواقع على المدنيين اليمنيين الأبرياء.



وللحفاظ على سياستها القائمة على ثلاثة ركائز، أجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها عمليات لتأمين الممرات المائية الحيوية قبالة سواحل اليمن، لكنهم تجنبوا اتخاذ خطوات من شأنها أن تقوض إمكانية التفاوض مع الحوثيين لإنهاء الصراع المدني هناك.



ومع ذلك، كانت فعالية هذه الجهود محدودة بسبب هجمات الحوثيين المستمرة. حيث تهدد تكتيكاتهم المتطورة والمرحلة الجديدة الأكثر خطورة من التحركات العدوانية الحوثية بقلب الاستراتيجية الأمريكية بالكامل. وردًا على ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للتحالف العربي بقيادة السعودية.



ودعت إلى اتباع نهج أوسع نطاقا - بما في ذلك التدابير الاقتصادية والدبلوماسية إلى جانب الإجراءات العسكرية - مما يسلط الضوء على تعقيد ضمان الأمن البحري في هذه المنطقة المتقلبة.



وعلى نحو مماثل، يظل السؤال الحاسم بالنسبة لإسرائيل هو ما إذا كانت ستخاطر بمواجهة أوسع نطاقا مع إيران، التي تمول وكلاء متعددين لزعزعة استقرار المنطقة، أو ستستمر في الوضع الراهن، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وتقويض سمعتها كقوة بينما تبحر في المياه الغادرة للصراع الدولي مع جهة فاعلة غير حكومية.



مجاهيل إيران الخفية



منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مكنت إيران وكلاءها، وخاصة حزب الله والحوثيين، من تنفيذ عمليات عسكرية على طول الحدود الشمالية للإسرائيليين مع لبنان وفي البحر الأحمر والمياه المجاورة مع إصرارها على أنها لا تسعى إلى توسيع الصراع في غزة.



لكن من المفترض أن طهران غير متأكدة من الخطوط الحمراء الإسرائيلية - عند أي نقطة ستقرر اسرائيل أن إجراءاتها الرادعة يجب أن تتجاوز ضرب أهداف حزب الله أو الحوثيين وأنها يجب أن تهاجم المصدر الإيراني لهذه الأعمال العدوانية؟.



لقد عملت إدارة بايدن بقوة لمنع توسع الصراع في غزة، بما في ذلك الرسائل العامة والخاصة إلى إسرائيل وإيران، ولكن من المتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن دعواتها لضبط النفس الإسرائيلي إذا وصل تطور التهديدات للأمن الإسرائيلي إلى مستوى لا يطاق.



عند هذه النقطة، من المرجح أن يتخذ الإسرائيليون القرار المشؤوم بضرب أهداف في إيران نفسها مرة أخرى، بشكل أكثر كثافة مما فعلوا في أبريل/نيسان وبعواقب لا يمكن التنبؤ بها.



الاستجابات العسكرية الاستراتيجية والسيناريوهات المستقبلية



وفي ضوء التهديد المتزايد الذي يشكله الحوثيون، قد تستخدم إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما عدة استراتيجيات عسكرية محتملة. وقد يدفع احتمال قيام روسيا بتزويد الحوثيين بصواريخ متطورة إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك شن ضربات استباقية أو اتخاذ مواقف أكثر عدوانية لردع المزيد من التصعيد.



ويتضمن هذا النهج زيادة العمليات الهجومية التي تستهدف قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار ومراكز القيادة وخطوط الإمداد لتقليص قدرة الحوثيين على شن الهجمات وتعطيل فعاليتهم العملياتية.



ومن الممكن أن تتضمن استراتيجية أخرى تعزيز التدابير الدفاعية، مثل نشر أصول بحرية أكثر تقدماً وأنظمة دفاع صاروخي لحماية طرق الشحن التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين الحلفاء الإقليميين من شأنه أن يحسن من اكتشاف واعتراض هجمات الحوثيين قبل أن تصل إلى أهدافها.



والاحتمال الثالث هو الاستجابة لدعوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن للمساعدة في تحسين قدراتها العسكرية لتمكينها من تحدي الحوثيين على الأرض. وقد طلبت الحكومة على وجه التحديد من المجتمع الدولي تزويدها بالوسائل اللازمة لانتزاع السيطرة على ميناء الحديدة من الحوثيين، وهو ما كانت على استعداد للقيام به قبل اتفاق ستوكهولم في عام 2019.



ورغم أن هذه الاستراتيجية معقولة، إلا أنها أقل ترجيحا، لأن بناء القدرات العسكرية اليمنية سيكون مشروعا طويل الأجل، ويتطلب سنوات حتى يصل إلى مرحلة النضج، وقد يؤدي أيضا إلى إعادة إشعال الحرب الأهلية، مع عواقب وخيمة على السكان المدنيين الذين يعانون منذ فترة طويلة في اليمن.



الجهود الدبلوماسية الدولية ومبادرات السلام



وبعيدا عن الخيارات العسكرية، فإن معالجة الصراع المتصاعد وتداعياته تتطلب جهدا دبلوماسيا دوليا متعدد الأوجه وقويا. والتعامل مع الجهات الفاعلة المؤيدة للديمقراطية في اليمن سيكون أمر بالغ الأهمية.



ويتعين على الولايات المتحدة أن تضاعف جهودها لثني روسيا عن تسليح الحوثيين، وإشراك دول ثالثة للتوسط وممارسة الضغوط الدبلوماسية على موسكو. وتشكل مثل هذه القنوات الدبلوماسية أهمية حيوية في منع المزيد من التصعيد وتعزيز المناخ الملائم للمفاوضات الجادة.



وعلاوة على ذلك، فإن الاستفادة من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الحاسمة وفرض العقوبات على الحوثيين وداعميهم من شأنه أن يساعد في وقف تدفق الأسلحة المتقدمة والحد من الأعمال العدائية.



إن النهج الشامل " للحكومة بأكملها "، كما تدعو إليه القيادة المركزية الأمريكية، والذي يجمع بين التدابير العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، أمر ضروري لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الطويل الأجل في المنطقة.



الخيارات الاستراتيجية لليمن



لقد ثبت باستمرار أن التدخل في شؤون الحوثيين، حتى عندما يكون مبررًا، معقد ومحفوف بالتحديات. ومع ذلك، لا ينبغي لهذا أن يدعو إلى السلبية. إن العمل الاستراتيجي السريع أمر ضروري لحل الأزمة بكفاءة، حيث أن المواجهة الإقليمية المطولة لا تؤدي إلا إلى زيادة التكاليف والمعاناة وتستدعي حلول وسط لا يمكن الدفاع عنها.



اقترحت بعض الأصوات اليمنية استهداف كبار المسؤولين الحوثيين عسكريًا، مما قد يجبر الحوثيين على إعادة النظر في أفعالهم. هناك سابقة في حالة اغتيال الرئيس الحوثي الفعلي صالح الصماد في عام 2018، والتي أدت إلى مشاركة الحوثيين في محادثات السلام في ستوكهولم (حتى لو ثبت أنهم يتصرفون بسوء نية)، ما يشير إلى أن الحوثيين قد يردون على التهديدات المباشرة لقيادتهم.



وعلاوة على ذلك، فإن التطورات الأخيرة المتعلقة بالنفوذ الروسي والاهتمام بتسليح وكلاء إيران تتطلب إعادة تقييم استراتيجي منقحة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ومن المرجح أن يتطلب هذا زيادة الوجود العسكري في المنطقة.



واليمن معرض لخطر أن يصبح بيدقًا مأساويًا في هذه المواجهة الجيوسياسية الأوسع نطاقًا، مع عواقب مدمرة على سكانه المدنيين. وتفتقر الولايات المتحدة وحلفاؤها وإسرائيل حاليًا إلى استراتيجية متماسكة لمعالجة التهديد الحوثي بشكل فعال. ومن الضروري أن تعمل هذه البلدان على تطوير نهج واضح وموحد بسرعة، لضمان استجابة قوية ومنسقة.



في هذا المشهد المتطور، من الأهمية بمكان أن نفهم أن آثار هذه الإجراءات سوف تمتد إلى ما هو أبعد من الصراع الفوري، مما يشكل تحديًا للمجتمع الدولي في إيجاد مسار نحو الاستقرار في منطقة متقلبة على نحو متزايد.



إن استراتيجية التصعيد التي ينتهجها الحوثيون لديها القدرة على زعزعة توازن القوى الهش في الشرق الأوسط، كما أنها تؤكد على قدرة الجهات الفاعلة الأصغر على التأثير على النتائج الجيوسياسية الأكبر من خلال المخاطر والتحالفات المحسوبة.



ومع تطور الموقف، يتعين على صناع السياسات أن يدركوا الطبيعة المتعددة الجوانب لهذا الصراع. وتكشف مناورات الحوثيين عن فهم ثاقب للديناميكيات الإقليمية، واستغلال الشقوق في نهج المجتمع الدولي تجاه الاستقرار في الشرق الأوسط.



ولا تشمل الحسابات الاستراتيجية حالياً الاستجابات العسكرية فحسب، بل تشمل أيضا الجهود الدبلوماسية الشاملة للتخفيف من التداعيات الأوسع نطاقا لهذا التصعيد. ومن الأهمية بمكان ألا تطغى مساعي تحقيق الأمن الفوري على السعي الطويل الأجل إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

