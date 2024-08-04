شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي يزورن كلية الشرط بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا :

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، كلية الشرطة بمحافظة حضرموت.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوي المجلس بمقر الكلية، محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، ومدير عام الشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، ومدير كلية الشرطة العميد دكتور صالح التميمي.

وشهد فخامة الرئيس وعضوا المجلس، بحضور نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اكرم العامري، ومستشار رئيس مجلس القيادة لشؤون السلطة المحلية بدر باسلمة، عرضا رمزيا لسرايا من طلبة الكلية التي تضم 316 طالبا متخصصا في العلوم الشرطوية، والقانونية، والتدريبية.

واظهر العرض العسكري القدرات المهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو كلية الشرطة ومستوى الانضباط والالتزام والتعليم الأكاديمي واللياقة البدنية والمهارات التي اكتسبوها وجهوزيتهم للدفاع عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.

و تحدث رئيس مجلس القيادة الى طلبة كلية الشرطة بكلمة توجيهية اشاد فيها بالمستوى العالي من التأهيل والنجاح الذي تحققه الكلية في مختلف التخصصات.

واثنى الرئيس على جهود قيادة الكلية ومعلميها في احداث التطور المنشود للاكاديمية الامنية، والمستوى الرائع الذي وصلت اليه في مجالات التدريب والتحصيل العلمي.

و اشاد بدور القيادة السياسية السابقة التي وجهت بانشاء الاكاديمية الامنية، والسلطة المحلية السابقة بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني الذي كانت له بصمات واضحة في انجاز هذا الصرح الامني العظيم.

و ثمن دور السلطة المحلية الحالية عاليا في الدفع قدما نحو تطوير الكلية بوصفها واحدة من المكاسب الوطنية العظيمة لابناء المحافظات الشرقية، والمؤسسة الامنية عموما.

ونوه فخامة الرئيس بالدعم الذي تحظى به الكلية، وكافة مؤسسات الدولة من قبل الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ضمن مواقفهم المشرفة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وامنه واستقراره.

واكد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بتقديم كافة اشكال الدعم لكلية الشرطة بمحافظة حضرموت، بما في ذلك توفير باصات لتسهيل تنقلات الطلاب واعضاء هيئة التدريس، ورعاية انشطة وبرامج الكلية.

وكان مدير كلية الشرطة العميد الركن صالح التميمي، القى كلمة ترحيبية برئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضوي المجلس متطرقا الى ما تمثله الكلية من اهمية في المشروع الوطني لاعادة بناء مؤسسات الدولة.

واعرب العميد التميمي عن عظيم شكره وتقديره لقيادات الدولة والسلطة المحلية السابقة والحالية، وتحالف دعم الشرعية على الدعم المقدم للكلية التي انشئت وفقا لافضل اللوائح والمعايير في العلوم الاكاديمية الامنية.

حضر العرض الامني، مدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي، وامين عام المجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي، ووكلاء المحافظة، وعدد اخر من المسؤولين والقيادات العسكرية والامنية