شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ (ليدو) بالعاصمة الصومالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن : تعرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ ليدو بمديرية عبد العزيز بالعاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وتؤكد الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت في رفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتجدد وقوفها إلى جانب حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها. وتعبر الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء الهجوم الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين

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