شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة لتطويل الشعر بالحناء في المنزل بسرعة لا تتوقعيها شعرك هيبقي طويل جدآ "زي الهنود. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفة لتطويل الشعر بالحناء في المنزل بسرعة لا تتوقعيها شعرك هيبقي طويل جدآ "زي الهنود.

من الممكن أن تستخدمي عشب ومطحون الحناء من أجل مساعدتك على تطويل الشعر وهناك العديد من الطرق التي يمكن استغلال مكون الحنة فيها لعمل وصفة ومعجون ناعم يساعد على تعزيز نعومة الشعر وكذلك زيادة طوله حيث تعتبر الحنة واحدة من أشهر النباتات التي تسهم في صبغ الشعر وإعطائه لون مميز وليس هذا وفقط وإنما لها دور في تعزيز حيوية ونمو الشعر وزيادة طوله بشكل طبيعي حيث تتوفر الكثير من العناصر الغذائية في الحناء والتي تسهل من إطالة الشعر، ولذلك نتعرف على الوصفة الطبيعية التي نستخدم فيها الحنة لتطويل الشعر بدون استخدام أي مستحضرات كيميائية.

وصفة لتطويل الشعر بالحناء

من الممكن أن تحضري الخليط الآتي من أجل تطويل الشعر باستخدام المكونات الآتية التي تسهم في تحفيز فروة الرأس على زيادة طول الشعر:ملعقة من مكون مسحوق الحنة.

2 ملعقه مطحون الأملا.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت السمسم .

خطوات تحضير وصفة الحنة

خطوات تحضير خليط الحنة والأملا لتطويل الشعر تكون كما يلي:

يمكنك مزج كل المكونات في وعاء مناسب وذلك حتى تقومي بتحضير خليط ناعم كريمي سهل التطبيق على الشعر.

قومي باستعمال خليط الحنة على الفور وبمجرد تحضيره مرريه على فروة الرأس ووزعيه على الشعر جيدا، وافركي مسام فروة الرأس به لمدة خمس دقائق.

مدة تطبيق الوصفة تصل إلى 10 دقائق فقط، ثم يتم غسل الشعر بماء فاتر.

يعاد تكرار استخدام الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة الحنة والألوفيرا

تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي لا تعمل فقط على تطويل الشعر وإنما تساعد في ترطيبه ومنحه ملمس ناعم ومميز ومكونات الوصفة نتعرف عليها فيما يلي:

2 ملعقة من الحنة.

2 ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير

خلط كل المكونات مع بعضها البعض والاستمرار في التقليب حتى نتفادى تكتلات مسحوق الحنة بعد ذلك طبقي الخليط على شعرك ثم نظفي الشعر جيدا بماء وشامبو طبيعي عقب عدة ساعات بسيطة من التطبيق.