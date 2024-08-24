شكرا لبحثكم عن خبر الأسماك المجمدة تلبي حاجات الناس في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد وصول أسعار الطازجة لمبالغ خيالية.. تزاحم على شراء الأسماك المثلجة بعدن

تزاحم مواطنون في مديرية المعلا بالعاصمة عدن اليوم صباحا لشراء السماك المثلجة التي تدعى تسميتها "البروم" حيث وان أسعار هذه الأسماك رخيصة خلافا على أسعار الطازجة منها في مفارش وأسواق عدن.

واستحدثت محلات جديدة في عدد من مديريات العاصمة عدن بيع هذه الأسماك المجمدة بقطع نظيفة وبقشور لمختلف انواع الاسماك تقدم للمواطنيين حسب الطلب بأسعار رخيصة تكفيهم واسرهم لطباخة وجبة غداء تقدم على سفرات منازلهم كل يوم ظهرا بعد أن تعثرت عليهم تقديم وجبات سمكية طازجة للمبالغة باسعارها الخيالية حيث وصل سعر الكيلو الثمد في اسواق عدن بين 16 الفا و18 الفا ناهيكم عن الأسماك الأخرى مرتفعة السعر كالديرك و السخلة ماجعل كثير من المتسوقين العزوف على شراءها والاتجاه لشراء أسماك البروم المثلجة.

جدير بالذكر أن أسماك البروم هذه تتميز بلذتها وطيبة طعمها وتباع للمواطنين لسعر نص الكيلو ثمد صافي بدون قشر، بمبلغ وقدرة 4400 ريال.

وتأتي تسمية أسماك بروم نسبة لأسم الشركة (BURUM) المصنعة لها

محمد عبدالواسع