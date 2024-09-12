شكرا لبحثكم عن خبر منتدى القشم يدشن اول انشطته بفعالية ثقافية بمنتدى الأيام بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

دشن منتدى القشم الثقافي التنموي، اليوم، اول انشطته بفعالية ثقافية حضرها رئيس منتدى القشم البروفسور محمد الشعيبي، وعدد من الكوادر بينهم الامين العام الاستاذ صالح المشرقي، والسياسي والكاتب الجنوبي احمد حرمل وعدد من نشطاء وكوادر منتدى القشم، بمنتدى الايام العدني في مقر صحيفة الايام بمدينة كريتر بالعاصمة عدن.

وشهدت الفعالية الثقافية التي ادارها الاستاذ تمام باشراحيل، عدد من الانشطة الفنية والاعمال الادبية والثقافية ممزوجة بالفل والبخور العدني والاغاني التراثية والقصائد الشعبية والادبية والتراثية ممزوجة بين التراث الضالعي والحضرمي والعدني التي نالت رضى واستحسان الجميع.

وفي الفعالية الثقافية تحدث رئيس منتدى القشم البريفسور محمد الشعيبي، بان تدشين اعمال المنتدى تم في منتدى الايام الثقافي، نظير الارث الثقافي والجهود النضالية لمنتدى الأيام.

مشيرا في الوقت نفسه بان منتدى الايام واسرة باشراحيل كانوا سباقين في النضال والتضحية ولهم باع طويل في الاعمال الثقافية في العاصمة عدن وكل ربوع الوطن.

مؤكدًا صمودهم في الاوقات الصعبة وصراخهم في وجه الظلم والاستبداد حين صمت الجميع، و وجه لهم دعوة لتشريفهم بزيارة ثقافية الى المقر الرئيسي لمنتدى القشم في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع.

وتم منح منتدى الايام درع الوفاء والتقدير من منتدى القشم الثقافي قدمه رئيس المنتدى الدكتور محمد الشعيبي إلى الاستاذ تمام باشراحيل، وبدوره عبر الاستاذ باشراحيل عن شكره وتقديره لهذه اللفته الكريمه مؤكدا في الوقت ذاته بان منتدى الايام سيبقى فاتح ابوابه لكل ابناء الجنوب وسيضل صامد ومخلص مع الجنوب وقضيته وعلى العهد الذي رسمه الاستاذ تمام باشراحيل.

واكد باشراحيل بان الضالع ضاحية عدن، وان الكثير يعتقدون بان الضالع محافظة تحتوي رجال مقاتلين اشداء ولكنهم لا يدركون بان الضالع تحتوي عدد كبير من الكتاب والادباء والشعراء والمثقفين ومن ابرز الاعلاميين الموجودين على الساحة الجنوبية من ابناء الضالع، وكان ابرز المشاركين والكتاب والمثقفين في منتدى الايام خلال الفترة السابقة من ابناء الضالع.

وحضر الحفل امين عام منتدى القشم الاستاذ صالح المشرقي، السياسي والكاتب الجنوبي احمد حرمل، رئيس لجنة الانشطة والفنون عبده محسن الساحر، رئيس اللجنة الاعلامية عادل حمران. تمام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام ، وعدد كبير من الكتاب والأدباء والشعراء.

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