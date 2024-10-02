شكرا لبحثكم عن خبر مكتب وزير الخارجية يوقف عضو مجلس الرئاسة اليمني عن العمل ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه السياسي المعروف سالم صالح محمد - عضو مجلس الرئاسة اليمني 1990- رسالة احتجاج على قرار لوزير الخارجية وقضى بوقفه عن العمل في سفارة الجمهورية اليمنية في الامارات .

وقال صالح في رسالة كتبها على صفحته بالفيس بوك انه تلقى رسالة من مدير مكتب وزير الخارجية تبلغه بانتهاء عمله في مقر السفارة اليمنية في ابوظبي.

وابدى صالح اعتراضه على ذلك مؤكدا ان منازله في صنعاء وعدن تعرضت للتدمير.

ولم يعلق مكتب وزير الخارجية على حديث صالح هذا .

كما لم يفصح صالح عن الوظيفة التي كان يشغلها بالسفارة.

عدن الغد