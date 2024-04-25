نوال الزغبي بإطلالة مذهلة في دبي.. حفل ضخم حضره مشاهير العرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلاً فنياً في دبي، مساء الأربعاء بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.

وجاء الحفل، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، بمناسبة إطلاق مجلة حكايا المجوهرات (تي جيه تي)، وهي أول منصة الكترونية لأخبار المجوهرات باللغة العربية.

وقالت الزغبي لجمهورها على المسرح إنها تطل عليهم مرتدية مجوهرات بقيمة خمسة ملايين دولار، تعبيرا عن عشقها لصناعة المجوهرات.

وذكرت أنها اختارت هذه الإطلالة من مجوهرات سالم الشعيبي في الإمارات، وهو عقد بلاتيني فاخر مرصع بـ230 قيراطا من الألماس ويزن 400 غرام بالإضافة إلى أقراط وخاتم وساعة مرصعة بالكامل من الألماس، لتحيي حفلها الذي حضره عدد كبير من صناع المجوهرات في الإمارات والدول العربية.

وحضر حفل إطلاق المجلة مجموعة من الفنانين العرب منهم ماجد المصري ومي كساب وشيرين سايس وماغي بو غصن ووسام حنا.

وتعد مجلة “حكايا المجوهرات” أول منصة عربية متخصصة في أخبار وتفاصيل المجوهرات المميزة والساعات الفاخرة حول العالم.