شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتألق بأجمل أغانيه فى حفل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم هاني شاكر واحدة من أقوى حفلاته على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وغنى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها كل ليلة ولو رحت بعيد ويا ريتني ونسيانك صعب أكيد وحبك نار وسألتك ولسه بتسألي ودعوة فرح ومع قلبك وأنت معايا، كما قدم أغاني للعندليب عبد الحليم حافظ.

وقال الفنان هاني شاكر خلال صعوده على مسرح دار الأوبرا المصرية لجمهوره: وحشتوني أوى من زمان غايب عن الغناء في الأوبرا، وسعيد باللقاء معاكم.

وبدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير بأغنية "ولا بيك ولا بيا" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن أمير الغناء العربى طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـAI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.