الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تتألق بالأغانى الوطنية فى احتفالية ثورة 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - تألقت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مازن دراز، خلال الاحتفالية التي تقيمها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة مرور 11 عاماً على ذكرى ثورة 30 يونيو، والمقام على مسرح السامر بالعجوزة.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقي والغناء عددا من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، منها: أحلف بسماها، أحلى بلد بلدي، يا حبيبتي يا مصر، حب الوطن، حبيت بلدي، يا حبايب مصر، وغيرها.



وكرم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنانين والمثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، منهم: الفنان أحمد شيحة، الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب، المخرج حامد سعيد.



وعُرض خلال الاحتفالية فيلم عن اعتصام وزارة الثقافة كُشف خلاله ما حدث من جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وتضمن شهادات من المثقفين الذين عاصروا تلك الفترة.



فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة، وقام حسام المحفوظي بتصوير الفيلم ومونتاجه، والاحتفالية من إخراج نيهال أحمد.



الفرقة المصرية للموسيقي والغناء تتألق بالأغاني الوطنية في احتفالية ثورة 30 يونيو



احتفالية ثورة 30 يونيو