زينة تكشف مفاجأة عن “الليلة واللي فيها” ورأيها في تقديم أدوار الإغراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة زينة عن مفاجأة كبيرة حول مسلسلها الذي يحمل اسم “الليلة واللي فيها”، والذي عرض قبل عامين على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت زينة: “قناة BBC ستقتبس مني مسلسل “الليلة واللي فيها”، وسيتم تقديمه بممثلة أجنبية في إنجلترا، وهذه المرة الأولى التي تحدث في مصر، أن دولة أخرى تأخذ أعمالًا منا”.

وعن سبب اتجاهها لدراما المنصات، وذلك بعد رفضها الأمر في بداية ظهورها، قالت: “بالنسبة لي لم أكن أشاهد أعمال المنصات وعندما شاهدتها ووجدتها جيدة قدمت عملاً من ست حلقات كأنها ستة أفلام كل حلقة منفصلة عن الأخرى”.

وأضافت زينة: “قلت لنفسي لو دخلت هذه المنطقة لابد أن أحقق فيها نجاحاً وهذا توفيق من الله، ولم يحدث طوال عمري أن دخلت مكانًا إلا وحققت فيه نجاحًا مختلفًا، وعندما دخلت منصة شاهد وجدتها بابًا كبيرًا وأسماء كبيرة مثل هاني خليفة ومحمد رجائي”.

وأردفت قائلة: “عناصر النجاح كلها كانت موجودة، واجتهدنا وحققنا نجاحًا كبيرًا جداً، والآن يقولون إنهم يريدون تقديم عمل مثل الليلة واللي فيها”.

وعن جرأة العمل، قالت زينة إنها على اقتناع تام بتقديم الأعمال الجريئة، ولكن ليست مشاهد، مشيرة إلى أنها ممثلة وتقدم هذه الأعمال في إطار التمثيل، موضحة: “أنا أمثل، ومقتنعة بفكرة وهي أني أقدم عملًا جريئًا لكن لا أقدم مشهد جريئاً، أنا أقدم شيئاً موجودًا حقيقيًا”.

وروت زينة، موقفًا جمعها بالشخصية الحقيقية لرشا، التي قدمتها في المسلسل، قائلة: “وأنا أذهب بنجليّ التمرين أوقفتني سيدة محجبة، وقالت لي أنا رشا الحقيقية كيفت عرفت هذه الأمور وكيف عرفت أن تقدميني بهذا الشكل وكيف فعلت هذا، وهي لم تخجل من التصريح بذلك، وأنا أقول لها أنا مش أشاهدك أو أتكلم معك مرة أخرى لكن هل من الطبيعي أن تقولي إنك رشا؟”.

وأضافت زينة: “ردت عليّ قائلة (أه عادي، وجزء من العلاج أني أعترف بالغلط، وأنا تحررت من فكرة الضغط النفسي وقلت لزوجي وانفصلت وأشعر أنني عدت لحياتي وأعمل وأولادي في نفس التمرين الذي تذهبين بطفليك إليه)، وهذه نماذج في المجتمع ضعيفة ولا تجد من يتحدث عنها”.

“الليلة واللي فيها” من بطولة زينة، سماح أنور، محمد شاهين، أبيوسف، وليد حامد، بكري خالد، آلاء سنان، علاء مرسي، سملى زكي، شريف نور الدين، أحمد أبو اليزيد، شيماء الشريف، وتكون العمل من ست حلقات، وعرض على منصة شاهد عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.