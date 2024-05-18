بعد نجاحها.. أغنية TSHWALA BAM بنسخة جديدة مع BURNA BOY

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسابيع من الترقب، أعلن النجمان TITOM وYUPPE عن إصدار ريمكس رسمي جديد لأغنيتهما الشهير ” TSHWALA BAM” مع النجم النيجيري الحائز على جائزة غرامي Burna Boy و S.N.Eبعد الانتشار العالمي للعمل.

بدأت الشائعات حول الريمكس تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في أواخر شهر مايو، مما أثار الحماس بين المعجبين في جميع أنحاء العالم. أظهر مقطع فيديو مسرب بورنا بوي وهو يؤدي الأغنية إلى جانب TitoM وYuppe وS.N.E خلال زيارة الفنانين الأخيرة إلى نيجيريا. كما أعرب النجم النيجيري العالمي، عن اهتمامه الشديد بالتعاون في الريمكس.

بعد فوزهم بجائزة Metro FM لأفضل تحدي عالمي، أعرب أعضاء فريق TitoM عن حماسهم للعمل قائلين: “لتجاوز نجاح الأغنية الأصلية، سعينا إلى الحصول على تعاون مع فنان يتمتع بجاذبية عالمية والتزام بتعزيز الأجواء الأصلية للأغنية. كان بورنا بوي هو الشخص المناسب تمامًا”.

وأضاف YUPPE: “كان العمل مع Burna Boy أمرًا مثيرًا ومبهجًا. لقد كان متعاونًا وعملنا سوياً في بيئة عمل جماعية مريحة”.

تم إطلاق الريمكس الذي طال انتظاره، وسيتبعه فيديو كليب تم تصويره في لاغوس، نيجيريا من إخراج The Alien.

أضاف بورنا بوي، المشهور بقدرته على رفع مستوى الأغاني من خلال الريمكسات، ذوقه المميز إلى أغنية “Tshwala Bam”، وهو لديه العديد من الريمكس المميزة لأغاني ناجحة مثل أغنية “Jerusalema” لفرقة Master KG وأغنية “Sungba” لفرقة Asake.

شارك Burna Boy حماسه قائلاً: “كان الدخول في جو ريمكس Tshwala Bam أمرًا سهلاً بالنسبة لي. إنها أغنية تلقى صدى لدى الجميع، ويسعدني أن أستغل طاقتي وأتواصل مع المعجبين بطريقة جديدة تمامًا”.

تم إصدار أغنية “Tshwala Bam” في الأصل في 23 فبراير بالإضافة الى تحدي الرقص المصاحب لها، وقد استحوذت على اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث حصدت 11.5 مليار مشاهدة غير مسبوقة على TikTok وأكثر من 100 مليون بث عبر DSPs. سيطر العمل على سباقات الأغاني العالمية، بما في ذلك المركز التاسع في قوائم Shazam العالمية وأعلى المراكز في قوائمSpotify Viral في العديد من البلدان.

لقد اجتاح التحدي الراقص للأغنية العالم، واحتضنه المعجبون بشكل عفوي، بما في ذلك عدد من النجوم منهم: Tyla، Kai Cenat، Chris Brown، Jason Derulo، Jayda Wayda، Shenseea، Saucy Santana، Poco Lee، Kamo Mphela وغيرهم.

تشكل الأغنية حاليًا أحد أهم أعمال النمط الموسيقي المعروف باسم Amapiano لعام 2024، وهي في طريقها لتصبح أكبر عمل من هذا النمط على الإطلاق – إن قدرة توحيد الأفكار على الإلهام والاحتفال هي دليل على موهبة المبدعين وإبتكارهم وتؤكد من جديد مكانة موسيقى الـ Amapiano بإعتبارها النوع الموسيقي الذي لديه إمكانات لا حدود لها”.

إضافة على ذلك، تمثل أغنية “Tshwala Bam” علامة فارقة كأول أغنية من جنوب إفريقيا منذ ثلاث سنوات تصل إلى المرتبة الأولى على Apple Music في نيجيريا.

بالتوازي مع الريمكس، يستعد TitoM وYuppe للقيام بجولة أوروبية للترويج للنسخة الجديدة مع Burna Boy، مما يضمن استمرار هيمنة الاغنية العالمية على المراتب الاولى.