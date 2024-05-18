كريم فهمي يتخذ خطوة جديدة ومختلفة في مشواره الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان كريم فهمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” منشوراً كشف من خلاله عن اتخاذه خطوة جديدة في مشواره الفني لكنها بعيدة عن التمثيل، حيث أعلن عن افتتاحه ورشة لتعليم كتابة السيناريو، وذلك بداية من 1 حزيران (يونيو) المقبل، حتى 1 تموز (يوليو) المقبل ولمدة شهر كامل.

وعلق كريم على المنشور بقوله: “متحمس جدًا وخصوصًا إني اتطلب مني كتير ومكنتش بلاقي وقت… أشوفكوا قريبًا”.

وأعلن خلال منشوره عن الأعمال التي قام بتأليفها ومنها أفلام “بيبو وبشير” لآسر ياسين ومنة شلبي، “مستر آند مسز عويس” لحمادة هلال وبشرى، “هاتولي راجل” بطولته بمشاركة أحمد الفيشاوي وشيرين رضا وإيمي سمير غانم، وغيرها من الأعمال الناجحة.

في سياق مختلف، كان كريم فهمي قد حل ضيفاً على برنامج “كتاب الشهرة”، وأحدث اللقاء ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وذلك بسبب تصريحاته عن الكثير من المواضيع الخاصة والفنية.

حيث ردّ خلال اللقاء على الشائعات المنتشرة حول تسببه هو وزوجته دانيا البنوي في طلاق شقيقه أحمد فهمي من زوجته الثالثة الفنانة هنا الزاهد، فقال: “لا أحب الحديث عن أي شخص يخصّنا أو كان يخصّنا، مش من الصح إني أطلع وأتكلم عليه في برنامج، كانت تخصّ أخي، لم نضعط على أحمد فهمي، سواء في الزواج من هنا أو من طلاقه منها”.

وعن الخلافات مع هنا الزاهد، قال: “لا أريد الحديث عن الأمر، لا سلباً ولا إيجاباً، الجميع يعلم إن كان هناك خلافات بيننا، ولكي أتحدث في هذه الأمور وأقول إني لم أخطئ، سأضطر للكلام عن شخص دخل بيتنا ويخصّنا، وهذا ليس من طبعي، لم ولن نتدخل أنا ودانيا غير في الصلح وفي الخير”.