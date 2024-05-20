ياسمين صبري تشيد بـ أوزيك بعد الفوز بنزال "حلبة النار": رجل وبطل عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادته، بعد حضور النزال التاريخي "حلبة النار" بين الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، الذي أقيم يوم السبت الماضي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

ونشرت "ياسمين" فيديو من تتويج أوزيك بجائزة نزال "حلبة النار"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "يا لها من ليلة رائعة، سعيدة جدًا من أجل أوزيك .. بطل عظيم ورجل عظيم".



وشهدت مباراة "حلبة النار"، تواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وبينهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، نيمار، والفنانة ياسمين صبري، والتي حرصت على التقاط صورًا تذكارية معه.

أحرز أولكسندر أوزيك أول لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل، بعد الفوز على تايسون فيوري بقرار منقسم من الحكام.

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، وتم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب وقتها المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

اقرأ أيضا..

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ محمد سامي وشقيقته "ريم" بعد زواجها