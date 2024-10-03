تكريم فريدة فهمي بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة فرقة رضا للفنون الشعبية بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 24 .

وانطلق حفل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وعدد من النواب وقيادات الوزارة ومحافظة الإسماعيلية.

كما شهد الحفل أيضا تكريم الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية السابق، ومؤسس المهرجان في 1985.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 7 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

تقام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في الفترة من ٢ إلى ٧ أكتوبر بمشاركة 22 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية.

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