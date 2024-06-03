شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أمير المصرى للمستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء تصوير عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان أمير المصري، لحادث أثناء تصوير عمل فني خارج مصر، نقل على إثره لأحد المستشفيات، ونشر والده أحمد المصري صورا لابنه من داخل المستشفى على حسابه على "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "حادثة أثناء التصوير لأمير ابني.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله دعواتكم ".



امير المصري

وكان الفنان أمير المصرى قد تحدث عن دعمه لفلسطين، خلال حفل توزيع جوائز البافتا، قائلا: "عندما رأيت الأحداث، لم أقدر على الصمت وصورت فيديو دعما للقضية، فضلا عن حديثى عن القضية على المسرح فى حفل توزيع الجوائز، وكنت وقتها أقول لنفسى كيف أكون سعيدا وهناك ناس تعانى وتموت".

وعن خسارته لأعمال في هوليود بسبب ذلك، أوضح: "بالفعل خسرت عملا هناك، وهو دور مهم فى مسلسل كبير فى هوليود، وكان بمثابة نقلة كبيرة لى، ولكنى لم أشعر بالضيق، لأننى شعرت بأننى صاحب قضية ولى موقف، وهو أهم من أى شىء ومن أى عمل"، متابعا: "وأرى أننا جميعا لدينا مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، ومن الواجب على كل شخص فى مقدرته عمل شىء أن يقوم به".

وشارك أمير المصرى فى رمضان الماضى خلال مسلسل مليحة، الذى دعم القضية الفلسطينية، هو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ومن بطولة: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.