آسر ياسين يروج لدوره فى "ولاد رزق3" قبل عرضه

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان آسر ياسين لشخصيته ضمن أحداث فيلم “ولاد رزق 3”، وذلك استعدادًا لانطلاقته ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024.

وكشف آسر ياسين عبر حسابه على «إنستجرام»، عن ملامح شخصية الشايب، وكتب قائلًا: «الشايب مع ولاد رزق، القاضية».

ومن المقرر أن يشهد العرض الخاص حضور أبطال وصناع العمل، إذ قرر القائمون على العمل عرض الفيلم وبعدها يتمّ عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الفيلم بحضور الفنانين ووسائل الإعلام.

من جانبه، أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025.

ولاد رزق 3

وكانت حرصت الفنانة نسرين امين على الترويج لأحدث أفلامها السينمائية “ولاد رزق ٣ الضربة القاضية” ، الذى من المقرر طرحه قريبا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى ٢٠٢٤.

نسرين أمين

ونشرت نسرين امين البوستر الرسمي لشخصية حنان التى تجسدها ضمن أحداث الفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت قائلة: “استنوا حنان ولاد رزق ٣ الضربة القاضية .. لعب على كبير فى جميع دور العرض المصرية يوم ١٢ يونيو”.

وكانت شاركت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث الجمهور برومو جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بداية من 12 يونيو الجالي.

أحمد عز

وظهر في برومو ولاد رزق الضربة القاضية، أحمد عز ورفاقه وعودتهم للشغب لكن هذه المرة في الرياض وينضم لهم آسر ياسين بشخصية الشايب.

آسر ياسين

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

عمرو يوسف

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

من ناحية أخري، بدأت نسرين أمين تصوير فيلم «جبل الحريم»، في العين السخنة، حيث تواجد أبطال الفيلم جميعهم، منهم نهال عنبر وأميرة العايدي، وإلهام عبد البديع وفاء عامر، بجانب مُخرج العمل حسام سلامة والمؤلف فتحي الجندي.

سيد رجب

فيلم جبل الحريم يتكون من أبطال نساء فقط، ولن يظهر فيه أي رجل، واسم الفيلم «جبل الحريم».

أبطال الفيلم

فيلم جبل الحريم بطولة وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال أحداث الفيلم، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.