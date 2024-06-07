شكرا لقرائتكم خبر عن نادين: استمتعت بالمشاركة فى دواعى السفر وكل قصص المسلسل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نادين، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل "دواعى السفر ويعرض على منصة watch it، عن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقالت نادين:" في التصوير في حالة جمعتنا كلنا مع بعض و كلنا مبسوطين بالعمل و مع آخر يوم فركش زعلنا بجد، و الناس هتنبسط بالمسلسل جدا ولم أتابع أي عمل بشتغل فيه ومبحبش اتفرج على نفسى لكن مسلسل دواعى السفر مختلف استمتعت بالسيناريو و كنت متحمسه جدا أشوف نفسى فيه و أن أنا جزء من العمل، و الموضوع سلس جدا وكل قصص فيه مهمة وفي رسائل كثيرة بيقدمها".

مسلسل دواعى السفر مكون من 10حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.