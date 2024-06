شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة توم باور أحد المشاركين في فيلم Die Hard 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل العالمى توم باور، الذي اشتهر بأدائه في فيلمي It's Always Sunny In Philadelphia وDie Hard 2، عن عمر يناهز 86 عامًا، أثناء نومه في منزله في لوس أنجلوس يوم 30 مايو الماضى، كما أكدت زوجة أخيه لصحيفة The Hollywood Reporter.

ولد باور في دنفر، كولورادو في 3 يناير 1938، وامتدت مسيرة باور التمثيلية لخمسة عقود، وكان أول ظهور له على الشاشة في حلقتين من الدراما البوليسية الأمريكية The Rockford Files.

كما قام ببطولة شخصيتين منفصلتين، ريكس باركر والدكتور كيرتس ويلارد في المسلسل الدرامي التاريخي The Waltons.

تتضمن أعماله على الشاشة الصغيرة ظهورًا في The X-Files, The West Wing, Criminal Minds و It’s Always Sunny In Philadelphia، والذي لعب فيه دور هاينريش "بوب بوب" لاندجراف، جد دينيس ودي رينولدز.

شهدت مسيرة باور السينمائية ظهوره في العديد من الأفلام الناجحة، بما في ذلك فيلم Die Hard 2، الذي لعب فيه دور البواب الذي يساعد جون ماكلين، الذي يلعب دوره النجم العالمى بروس ويليس، في إحباط محاولة الهجوم الإرهابي في المطار.

طوال حياته المهنية لعب العديد من شخصيات إنفاذ القانون، على سبيل المثال الرقيب أوكار في فيلمه الثاني، The Dain Curse، والمحقق والش في Split Decisions، والرقيب كالى في Raising Cane وعميل FBI Mullins في فيلم High Crimes لعام 2002، بطولة مورجان فريمان.

تضمنت أعماله الأخيرة ظهورًا في الفيلم المشتق من سلسلة Breaking Bad لعام 2019، El Camino، والدراما الكوميدية الأمريكية لعام 2023 Lucky Hank، بطولة بوب أودينكيرك، وكوميديا الرعب الخارقة للطبيعة من We Have A Ghost.

وفقا لـ موقع The Hollywood Reporter، كان باور مؤسس مسرح بوسطن ريبيرتوري، حيث ورد أنه أعطى دروس التمثيل لآل باتشينو، خاصة أن باور يحلم في البداية بأن يصبح لاعب بيسبول محترفًا، وعندما قرر ممارسة التمثيل، انتقل إلى نيويورك والتحق بالأكاديمية الأمريكية للفنون المسرحية عام 1956.