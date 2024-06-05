شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل لجميع مستخدمى iPhone وAndroid بعد هجوم إلكترونى.. كيف تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء، إن أي شخص لديه هاتف iPhone أو Android يجب عليه إعادة تشغيل جهازه مرة واحدة في الأسبوع لحمايته من المتسللين، وتتمثل الفكرة في إحباط عمليات الاختراق، والتي تتضمن تنزيل برامج تجسس على هواتف المستخدمين دون الضغط على أي رابط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تؤيد وكالة الأمن القومي (NSA) طريقة إعادة التشغيل، التي تحذف مؤقتًا المخازن الضخمة من المعلومات التي تعمل باستمرار في الخلفية، مثل تطبيقاتنا أو متصفح الإنترنت.



وحذرت وكالة الأمن القومي أيضًا المستخدمين من توخي الحذر بشأن الاتصال بشبكات WiFi العامة، ونُصحت بتحديث برامج وتطبيقات هواتفهم بانتظام.

أدرجت وثيقة وكالة الأمن القومي الخطوات العديدة التي يجب على جميع مستخدمي iPhone وAndroid اتخاذها للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وتعد إعادة تشغيل هاتفك إحدى الطرق الأقل شهرة، إذا لم يتم إيقاف تشغيل النظام وتشغيله، فيمكن لمجرم الإنترنت التعامل مع عناوين URL المفتوحة لتشغيل التعليمات البرمجية التي تثبت ملفات ضارة على الأجهزة.



ومن خلال إيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله، فإنه يفرض إغلاق جميع التطبيقات ويسجل الخروج من جميع حسابات البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمنع المتسللين من الوصول إلى المعلومات الحساسة.



تتمتع طريقة إعادة التشغيل أيضًا بنفس التأثير على هجمات التصيد الاحتيالي، عندما يرسل المهاجم رسائل بريد إلكتروني احتيالية مستهدفة لسرقة معلومات حساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول.



أفاد ما يقرب من نصف أصحاب الهواتف الذكية أنهم نادرًا ما يقومون بإيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة أو لم يقوموا أبدًا بإيقاف تشغيلها، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة بيو للأبحاث عام 2015، في حين قال 82% أنهم لم يعيدوا تشغيل هواتفهم مطلقًا أو نادرًا.



كما أبلغت وثيقة وكالة الأمن القومي المستخدمين بأهمية تحديث البرامج والتطبيقات بشكل متكرر لضمان أمان جهازك.



وأوصت وكالة الأمن القومي أيضًا الأشخاص بتعطيل تقنية البلوتوث الخاصة بهم عندما لا يستخدمونها، لأن ذلك يقلل من فرصة حصول الأشخاص على وصول غير مصرح به إلى أجهزتهم.



يجب على المستخدمين أيضًا إيقاف تشغيل شبكة WiFi الخاصة بهم وحذف الشبكات غير المستخدمة التي يمكن لمجرمي الإنترنت استخدامها لاستهداف هواتفهم.