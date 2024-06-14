شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الكبير مجدى أحمد على ينضم لكتّاب الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم المخرج الكبير مجدى أحمد على إلى قائمة كتاب ”الخليج 365”، عبر كتابة مقالات للموقع الإلكترونى يتناول خلالها العديد من القضايا وتاريخه النضالى والفكرى.

وأسرة تحرير ”الخليج 365” ترحب بالمخرج الكبير مجدى أحمد على ضمن قائمة كتابها، وتجدد عهدها مع القارئ لتقديم كل ما يلبى احتياجاته على مستوى الخبر والمعلومة، والرأى والتعليق.

مجدي أحمد علي هو أحد أبرز مخرجي جيله، بمشوار مهم في التاريخ السينمائي، حيث أخرج مجموعة من الأفلام المعروفة من أهمها: "يا دنيا يا غرامي" و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية" و"عصافير النيل" و"مولانا" و"البطل" وصولا إلى أحدث أفلامه "2 طلعت حرب"، فضلا عن إخراجه مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل: "فريسكا" و"مملكة الجبل".

وبدأ مجدي أحمد علي مسيرته الفنية بدراسة الأخراج في معهد السينما بعد إنهائه دراسة الصيدلة، ثم عمل مساعدا للإخراج في العديد من الأعمال السينمائية المهمة مع عدد من كبار السينمائيين من أبناء جيله والأجيال الأسبق في أفلام مثل: "زوجة رجل مهم" و"رغبة متوحشة" و"ضحك ولعب وجد وحب" و"صائد الأحلام"، ثم إخراجه مجموعة معروفة من الأعمال السينمائية.