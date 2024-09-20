"بعد انفجارات البيجر".. وليد توفيق يستعين بمشهد من فيلم "من يطفئ النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعان الفنان وليد توفيق، بمقطع فيديو يتضمن عدة مشاهد من الفيلم اللبناني "من يطفئ النار" الذي عرض عام 1982، وذلك بعد انفجارات أجهزة البيجر التي هزت لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفرت عن وقوع آلاف الضحايا من المدنيين العزل.

ونشر توفيق، الفيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهر خلاله وهو يحمل أحد المصابين جراء أحد الإنفجارات وقام خلاله بالربط بين ما حصل في لبنان من أربعون عامًا وما يحدث الآن، وعلق: "مهما حصل رح تبقى يا لبنان، رمز الكفاح والحب وين ما كان، ولولا بقي في حجر ببلادنا، بنعمرك وبنرجعك لبنان، كلمة قلنا من أكثر من أربعين سنة بفيلم من يطفئ النار، ورح نضل نقولها".

وقام عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي في مختلف أنحاء الوطن العربي بالتضامن مع الشعب اللبناني بعد الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المئات من المواطنين وسط تفاقم الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط.

يذكر أن، وليد توفيق أحيا مؤخرًا حفل زفاف نجل المنتج محسن جابر الذي أقيم مطلع شهر سبتمبر الجاري وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

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