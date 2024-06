مفيش كده .. أجدد أغاني محمد رمضان على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان، أجدد أعماله الغنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعنوان “مفيش كده”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى الشهيرة.

تقول كلمات أغنية "مفيش كده":" نازل بليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة

بيبي شوفي كل دولا محتاجين قبول

عاوزين الاشارة مني يبقوا بالطابور

انتي تبقي حاجة تانية الدنيا تحلي بيكي

وانا لما اختارت حب اختارت خارج الطابور

عندي رولز رويس .. عندي الهارلي

الاسطورة .. انا المافيا الأصلي

كلامي ليكي انتي بس وحصري

من الجمال ده .. مفيش كدة

مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة

بروض الأسود مني مستنية امر

عبيت في كاسي مية لما كله عبّى خمرة

ماشي راسي فوق .. اد اللي جابه الشوق

خبرة في كل لون وانتي بكل دول

عيني مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي

بيقولولي جه افضل مـ اللي كان بالي فيه

غيرك سينيوريتا لا ماليش علاقة بيه

ما تيجي بينا يلا ناخد يومين c'est la vie

من العيون يا ويل سهرتني

ليل سحرني طيفك مش بيجيلي نوم

انتي مفيش غيرك اللي تكوني في بيتي

يا اللي وانتي جنبي مش محتاج لدول

عينيا سهرانين بفكر انا فيك

تملي بلاغيك رنلي فون

ازاي اكون ناسيك وانت اللي روحي فيك

انت اسلوب حياة .. بروتوكول

مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة ".

آخر أغاني محمد رمضان

كانت أحدث أغاني محمد رمضان من خلال أغنية “عربي” مع المغني الأمريكي ذو أصول لبنانية “مساري” التي حققت أكثر من 51 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “كل عربي يقول ورايا ‎بتتكلم ايه؟ كله عربي ‎عربي ‎عربي ‎عربي Pull up on a PJ And I’m dripping in CC She with me, she special That’s my Habibi Looking at my chains And my rings, they look 3D I’m draped and I’m laced up Like every time you see me Aim for the top she giving head shots Demons on alert in the red eye We don’t do shopping at the window I just blew a check in Morocco برو هنا بناكلها بالحلال برو تيجي ناخدك لفه بالجمال ‎علاء الدين بالبساط من النيل للفرات ‎احنا احنا زينه الرجال ‎سعودي و كويتي بحريني ‎سوري لبناني اردني ‎مصري نور عيني ‎عراقي فلسطيني ‎بلادنا كتير سامحوني ‎عماني قطري و اماراتي ‎ليبي تونسي جزائري ‎يمني سوداني … ‎العربي عليا غالي ‎و مش هنسي المغربي ”.