شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يسجل أرقاما غير مسبوقة فى مصر والخليج بإجمالى 5.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز تخطى الأرقام القياسية فى مختلف السينمات فى مصر والخليج، حيث حقق أرقاماً غير مسبوقة فى إيرادات السينما وحصد الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية بتحقيقه 23 مليون جنيه أمس الثلاثاء فى سينمات مصر، كما حصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد ورواد السوشيال ميديا بسبب حالة الإبهار والتصوير فى مصر والسعودية، وخلال السطور التالية ننشر تفاصيل الأرقام التى حققها الفيلم فى مصر والسعودية والخليج بوجه عام وهى كالتالى..

حقق فيلم ولاد رزق 3 أرقاما قياسية فى أسبوع عرضه الأول حيث بلغت الإيرادات بالجنية المصرى..

إجمالى مصر 92 مليونا

إجمالى السعودية 85 مليونا

إجمالى الخليج 87 مليونا

إجمالى العراق والشام 15 مليونا

وبذلك يصبح إجمالى إيرادات الفيلم فى العالم العربى 279 مليون جنيه مصرى ما يعادل 5.5 مليون دولار فى أسبوعه الأول.

فيلم ولاد رزق - القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية GEA.

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.