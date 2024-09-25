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ستوري نجوم كرة القدم.. حمدي فتحي يداعب تريزيجيه.. وزيزو مع دونجا في السعودية لمواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال آخر 24 ساعة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر حمدي فتحي صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها أثناء التحام مع تريزيجيه في مباراة الريان القطري والوكرة، وعلق ضاحكا: "اضرب اضرب".

وشارك لاعب الزمالك، دونجا، صورة له مع أحمد مصطفى زيزو أثناء سفرهما إلى السعودي لمواجهة الأهلي.

واستعرض لامين ياما هدفه الرائع الذي سجله في تدريبات استعدادا لمواجهة خيتافي.

ونشر أحمد نبيل كوكا صورة له من تدريبات الأهلي الأخيرة استعدادا للسفر إلى لمواجهة الزمالك.

وشارك متابعية على إنستجرام صورة له أثناء التأهيل من الإصابة استعدادا للعودة والمشاركة مع فريق الهلال.

وهنأ حارس سيراميكا كليوباترا، محمد بسام، زميه ميدو جابر بمناسبة عيد ميلادة الـ32.

ونشر أسامة جلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة من تدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد.

واستعرض عمرو وردة إحصائياته للموسم الجديد مع فريق أتروميتوس بالدوري اليوناني.

وشارك لاعب الاتحاد السكندري، محمود متولي، تدريباته مع فريقه الجديد استعدادا للموسم الجديد 2024/25.

ونشر المحترف المصري عمر فايد صورة له من داخل صالة "الجيم" بعد انضمامه لنادي بيرتشوت البلجيكي على سبيل الإعارة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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