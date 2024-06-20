منى زكي في قائمة الأعلى مشاهدةً في مصر

رغم سحب فيلم "رحلة 404" الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي من دور العرض السينمائي منذ فترة، تمكن الفيلم من دخول قائمة الأعمال الأعلى مشاهدةً في مصر، وذلك بسبب طرحه على منصة "شاهد"، واحتل المركز الرابع من أصل عشرة مراكز هي الأعلة مشاهدةً في مصر.

ويشارك منى زكي في بطولة فيلم "رحلة 404" مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، بينهم: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول.

والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول سيدة تُدعى "غادة" تقرر السفر لأداء فريضة الحج، لكن قبل السفر بأيام تتعرض لأزمة تضطرها للاستعانة بأشخاص من الماضي، وهو ما يعرّضها للعديد من الأزمات والأحداث.

وكان آخر أعمال منى زكي التلفزيونية، مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركها في بطولته العديد من الفنانين، بينهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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