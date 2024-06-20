ايبرو شاهين في ضيافة مراد يلديريم وزوجته في المغرب

اجتمع الممثل مراد يلديريم وزميلته الممثلة ايبرو شاهين في الساعات الماضية في مدينة فاس المغربية ليتناقشا في بطولة مسلسلهما الجديد والذي سيُعرض على قناة “ناو” أو Fox سابقاً وهو من إنتاج شركة “TMC” التي أعلنت أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول المسلسل في الفترة المقبلة.

استغلّت إيبرو شاهين زيارتها الى المغرب للتعرّف الى إيمان الباني، زوجة مراد يلديريم.

تشير المعلومات أن المسلسل سيُعرض خلال الموسم الدرامي الجديد الذي ينطلق في ايلول/سبتمبر القادم ويُعد من المشاريع الجريئة والمثيرة للجدل التي تحضّر لها الشركة المنتجة.

وقد انضم الممثل شاغداش اوزترك الى طاقم العمل بدور “عزيز جيم” صديق ديمير (مراد يلديريم).

يحكي العمل قصة حبّ قوية بين المهندس المعماري ديمير ونازلي (إيبرو شاهين).

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

حاليًا يتم العمل على اختيار ممثل ليلعب دور “أتيش” شقيق ديمير.

نذكر أن مراد يلديريم أعلن انفصاله عن مسلسل “المنظّمة” في نهاية الموسم الرابع.