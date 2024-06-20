إيرادات فيلم "أهل الكهف" في شباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم “أهل الكهف” للنجم خالد النبوي، في شباك التذاكر أمس، الأربعاء، تقدر بـ مليون و4 آلاف و518 جنيهًا، ما جعلها في المركز الرابع والأخير ضمن الأعمال المنافسة بموسم أفلام عيد الأضحى 2024.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ، عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور قصته حول مجموعة من الأشخاص يستيقظون ويجدون أنفسهم في زمن آخر مغاير للزمن الذي يعيشون فيه، ويواجهون أزمات صعبة.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.