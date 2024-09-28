ليفربول وولفرهامبتون.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض نادي ليفربول مباراة جديدة في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، ضد ولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، على ملعب "مولينيو".

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين أن ولفرهامبتون لديه نقطة في المركز العشرين والأخير وكان ليفربول قد فاز في الجولة الماضية على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون..

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتونفي تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع..

وأكد المدرب آرني سلوت جاهزية الحارس أليسون بيكر لخوض مباراة اليوم، بعد غيابه عن الجولة الماضية للإصابة.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.