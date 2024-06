شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة دونالد ساذرلاند "الرئيس سنو" فى The Hunger Games عن عمر 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

رحل الفنان الكندي الشهير دونالد ساذرلاند، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد مسيرة مهنية جيدة وعطاء فني ناجح، قدم خلالها العديد من الأفلام والأعمال الفنية المميزة.

وأعلن كيفير، ابن الفنان الراحل، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن وفاة والده قائلا: "بقلب حزين، أخبركم عن وفاة والدي دونالد ساذرلاند، أعتقد شخصيًا أنه كان أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، لم يرهبه أي دور سواء كان جيدًا أو سيئًا أو قبيحًا، لقد أحب ما كان يفعله وفعل ما يحبه ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك.. حياة طيبة".





ووفقاً لتقارير صحفية عالمية، توفي دونالد ساذرلاند، اليوم الخميس، في ميامي بعد معاناته من المرض لفترة طويلة.



ولد ساذرلاند يوم 17 يوليو 1935 في مدينة سانت جون في كندا، ونجا بالكاد من سلسلة من أمراض الطفولة بما في ذلك شلل الأطفال والحمى الروماتويدية والتهاب السحايا الشوكي.



دونالد ساذرلاند

ويعد من أبرز أدوار ساذرلاند، هو القيام بتجسيد شخصية "الرئيس سنو" في سلسلة أفلام "The Hunger Games" ، كذلك قيامه بالبطولة في أفلام Kelly’s Heroes و Don’t Look Now وInvasion of the Body و Invasion of the Body Snatchers وThe Dirty Dozen غيرها من الأفلام والأدوار المهمة في مسيرته.



الراحل دونالد ساذرلاند