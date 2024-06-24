تامر عاشور يدخل على خط أزمة شيرين وحسام حبيب ويثير الجدل بما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان تامر عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع “X” على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وشقيقها وطليقها الفنان حسام حبيب، حيث كتب منشوراً مثيراً، أكد فيه أنه كان قريباً من أسرة شيرين وأن كل ما قيل عنهم الفترة الماضية غير صحيح، وهو عكس ما ظهر في التسريبات الصوتية لحسام حبيب والتي اتهم فيها شقيقها وأسرتها بالتمر عليها.

وقال تامر في منشوره: “كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب.. إن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها.. أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها”.

وتابع: “أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الأرض شيل… يارب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل. هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها “أنت بمن حولك” لو اللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله ف عدم وجودهم بمنتهى السهولة”.

واستكمل: “أنا كلت عيش وملح ف بيتها وف بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة… أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان قوي.. بالعقل”.