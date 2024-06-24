مي سليم تكشف عن مشاريعها الفنية الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة مي سليم أن حفلها الأخير الذي أحيته في عيد الأضحى المبارك، بعد غياب عدة سنوات عن إحياء الحفلات، هو البداية للعودة إلى الغناء والاستمرار فيه بعد ابتعادها فترة طويلة عن جمهورها.

وقالت مي في تصريحات صحفية، إنها قررت أن تواصل الحضور في الغناء بجوار مشوارها في التمثيل، لأنها شعرت بالتقصير في حق نفسها كمطربة.. مؤكدة أن استقبال الجمهور الرائع لها في حفل عيد الأضحى حفزها لأن تستمر في الغناء ولا تبتعد عنه مرة أخرى، خاصة بعدما رأت تفاعل الجمهور معها وهي تقدم عدداً من أغنياتها التي اشتهرت بها في بداية ظهورها.

من ناحية أخرى، عادت مي سليم خلال الأيام الماضية للعمل في مسلسل “أمير العوامري” بطولة النجم هاني سلامة، والذي خرج من سباق دراما رمضان الماضي بسبب أزمة إنتاجية، الأمر الذي دعا مي لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في المسلسل، إلا أن الشركة المنتجة تفاوضت من جديد معها للعودة إلى المسلسل، فوافقت حيث من المقرر أن تبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

ويشارك في بطولة مسلسل “أمير العوامري” عدد كبير من النجوم بينهم: خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، ميرهان حسين، حيث تدور أحداثه في 30 حلقة، وينتمي الى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم.

الجدير بالذكر أن مي سليم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سر إلهي”، وهو بطولة الفنانين: روجينا، محمد ثروت، أحمد مجدي، رنا رئيس، نهى عابدين…، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما شاركت في بطولة مسلسل “المداح 4” إلى جانب الفنانين: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، محمد عز، هلا السعيد، ودنيا عبد العزيز.